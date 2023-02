Elfer-Krimi in Monaco: Leverkusen zieht ins EL-Achtelfinale ein

Im zweiten Spielabschnitt legte Leverkusen nach. Der auffällige Wirtz chippte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Amine Adli völlig freistehend gegen die Laufrichtung von Nübel einköpfelte (58.). Praktisch im Gegenzug traf Ben Yedder nur die Latte (60.). In der Schlussphase erzwang Breel Embolo per Kopf die Verlängerung (84.). Nach torlosen 30 Zusatzminuten ging es in das Elfmeterschießen, in dem Leverkusen alle Versuche verwandelte und mit 5:3 gewann.

Di Maria als Matchwinner

In Nantes avancierte Angel di Maria für Juventus mit einem Triplepack zum Matchwinner. Zunächst schlenzte der argentinische Weltmeister den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert ins linke Kreuzeck (5.). Lediglich eine Viertelstunde später legte er per Elfmeter nach (20.). Dem Strafstoß war ein Handspiel von Nicolas Pallois auf der eigenen Torlinie vorausgegangen, wofür der Nantes-Abwehrspieler auch noch die Rote Karte sah. In Hälfte zwei traf abermals di Maria per Kopf zum Endstand (78.).