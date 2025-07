Hoffenheim stellt ÖFB-Star frei: Grillitsch sucht neuen Verein

Die TSG Hoffenheim ist ohne Florian Grillitsch ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol angereist. Der ÖFB-Teamspieler sei wie zwei Kollegen für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt, teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Grillitsch spielt in den Plänen von Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer keine Rolle mehr. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt bereits für ein halbes Jahr an Real Valladolid verliehen.