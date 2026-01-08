Fußball

Finale gegen Barcelona: Real Madrid besiegt Atletico ohne Alaba

Real Madrid jubelt über den Finaleinzug
Valverde und Rodrygo trafen im Semifinale gegen den Stadtrivalen. Gespielt wurde aber in Saudi-Arabien. Auch das Finale Barcelona gegen Real Madrid findet in Jeddah statt.
08.01.26, 22:00

Das Finale des spanischen "Supercopa" wird wieder ein Clasico. Nachdem am Mittwoch Barcelona mit einem 5:0 gegen Bilbao ins Endspiel eingezogen war, folgte am Donnerstag Real Madrid. Die Königlichen besiegten ihren Stadtrivalen Atletico Madrid im ausverkauften Stadion von Jeddah in Saudi-Arabien mit 2:1 (1:0). Das Finale findet am Sonntag ebenfalls in Jeddah statt.

Real ging gegen Atletico durch einen Gewaltschuss bei einem Freistoß von Valverde in der 2. Minute in Führung. Die sehr intensive Partie blieb bis zu Ende ausgeglichen, auch weil kurz nach dem 2:0 durch Rodrygo (56.) der Norweger Sörloth (58.) den Anschlusstreffer machte. Eine der besten Ausgleichschancen hatte Griezmann mit einem Seitfallrückzieher, den Real-Keeper Courtois gerade noch abwehren konnte.

Alaba bekam erneut keine Chance 

David Alaba erhielt erneut keine einzige Spielminute und verfolgte das gesamte Spiel von der Bank aus. Sogar als Trainer Xabi Alonso in Minute 69 die Innenverteidiger Rüdiger und Asencio vom Feld nahm, blieb der ÖFB-Teamkapitän draußen. Alonso wechselte lieber die Außenverteidiger Mendy und Garcia ein. 

