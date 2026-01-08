Nullnummer: Arsenal setzt gegen Liverpool die Serie fort

Arsenal liegt wieder sechs Punkte vor seinen stärksten Herausforderern an der Spitze der englischen Fußball-Premier-League. Die „Gunners“ trennten sich am Donnerstag im Schlager der Runde zu Hause von Titelverteidiger Liverpool mit einem 0:0, nachdem am Vortag auch die Verfolger Manchester City und Aston Villa nur remisiert hatten. Meister Liverpool liegt auf Rang vier und hat weiter 14 Punkte Rückstand.

Arsenal machte in der ersten Hälfte viel Druck, die größte Chance fanden aber die Gäste vor. Nach einem Missverständnis in der Arsenal-Defensive traf Conor Bradley die Latte (27.). Nach der Pause legte Liverpool kräftig zu und hatte das Spiel im Griff, kam aber kaum gefährlich vor das Tor. Arsenal blieb in Halbzeit zwei ungefährlich.

Liverpool ist damit schon neun Spiele ungeschlagen, Arsenal setzte seine beeindruckende Heimserie fort. Die Mannschaft von Mikel Arteta ist bewerbsübergreifend in 16 Heimspielen ungeschlagen und hat 14 Siege gefeiert.