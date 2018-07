Geschäft mit den Sommertrainingslagern boomt in Österreich

Der Mann, der bei all diesen Partien die Fäden in der Hand hat, sitzt in einem kleinen Büro in Leogang. Hannes Empl ist der Spielmacher, mit seiner Agentur SLFC veranstaltet der frühere Westligafußballer einerseits die vielen Testpartien, andererseits organisiert der Pinzgauer mittlerweile für die halbe Welt Trainingslager in Österreich. An diesem Sonntag werden etwa Bayer Leverkusen (Kaprun), Mainz (Bad Häring) und Schalke (Mittersill) erwartet, die Klubs aus Deutschland schwören schon seit Jahren auf die Vorbereitung in Österreich. Auch wenn im Hochsommer mittlerweile andere Destinationen locken.