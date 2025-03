GAK gegen Sturm Graz: Deshalb ist es ein außergewöhnliches Derby

Bei Sturm lief es zuletzt wenig rund und beim 1:3 in Salzburg ging im Finish alles schief. In den vier Frühjahrsspielen der Bundesliga verzeichnet der Meister in den letzten 20 Spielminuten eine Tordifferenz von 0:6. Im 201. Derby schaut man, dass bis zur Schlussphase alles entschieden ist. „Wir wollen dem GAK von Anfang an unser Spiel aufzwingen“, sagt Sturm-Trainer Jürgen Säumel, der wie sein GAK-Pendant Rene Poms sein erstes Derby-Spiel als Coach bestreitet.