Salzburg baut auf das jüngste Innenverteidiger-Duo der Liga

Salzburg ist zurück in der Erfolgsspur. Mit zwei Siegen inklusive bärenstarker zweiter Halbzeit gegen Sturm hat sich der ehemalige Serienmeister aus der Krise und zurück ins Titelrennen geschossen. Und das mit der jüngsten Innenverteidigung der Liga. Samson Baidoo (20) und Joane Gadou (18) sind gemeinsam gerade 38 Jahre jung, bringen Trainer Thomas Letsch jedoch schon ins Schwärmen: „Sie verstehen sich von Spiel zu Spiel besser.“

Der gebürtige Grazer Baidoo kommt aus der Salzburger Akademie, schaffte über Liefering den Sprung zu den Profis, wo er im Oktober 2022 unter Matthias Jaissle in der Bundesliga debütierte. Baidoo überzeugte, kam in der Saison 2023/’24 auf 17 Liga-Einsätze, oft an der Seite von Strahinja Pavlovic, der mittlerweile beim AC Milan kickt. Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den Steirer längst auf seiner Liste, Baidoo absolvierte im Oktober 2023 sein erstes Länderspiel. Der Boss in der Abwehr Vergangenen Herbst lernte Baidoo dann die andere, nicht so schöne Seite des Fußballs kennen. Salzburg schlitterte in die Krise, auch er musste viel Kritik einstecken. Der 1,90-Meter-Mann konnte nicht an seine Leistungen anschließen. Doch im Frühjahr unter Trainer Letsch stabilisierte er sich. Der Trainer hob vor allem seine neue Rolle hervor: „Man darf nicht vergessen, dass Sammy erst 20 Jahre jung ist – und er soll der Boss da hinten sein. Das ist nicht einfach, davor hat er oft an der Seite eines erfahrenen Verteidigers gespielt.“

Jetzt heißt sein Nebenmann Joane Gadou und ist gerade einmal 18 Jahre jung. Der 1,95-Meter-Mann kam im Sommer von PSG, kolportierte 10 Millionen Euro soll Salzburg für ihn in die französische Hauptstadt überwiesen haben. Der Anfang in der Mozartstadt verlief jedoch nicht optimal. Nach einem Kurzeinsatz gegen die Austria feierte er am 2. November sein Startelf-Debüt – und flog noch in der ersten Halbzeit mit Rot vom Platz. Es folgten sporadische Einsätze, in der Champions League war Gadou nicht spielberechtigt.

Ein Klotz blüht auf Unter Letsch blüht er im Frühjahr auf. Auch, wenn noch nicht alles perfekt ist, weiß der Coach, was er an Gadou hat. Seine Augen beginnen zu funkeln, wenn er über ihn spricht: „Da haben wir einen Klotz, den man schleifen muss. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine richtige Granate.“ Vor dem Gastspiel in Altach spricht er jedenfalls schon wie ein Routinier: „Wir dürfen nicht glauben, dass es einfacher wird als zuletzt gegen Austria oder Sturm.“ Letsch scheint sein Innenverteidiger-Duo gefunden zu haben. Es sei zwar noch Luft nach oben, „aber es macht richtig Spaß den beiden zuzuschauen.“