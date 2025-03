Ausfall für das ÖFB-Team: Italien-Legionär fehlt gegen Serbien

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird wohl in den Nations-League-Spielen gegen Serbien (20. und 23. März) auf seinen Rechtsverteidiger verzichten müssen. Stefan Posch soll sich laut italienischen Medienberichten am Donnerstag im Training seines Clubs Atalanta Bergamo eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben. Die "Gazzetta dello Sport" berichtete von einem Riss in der Muskel-Sehnen-Verbindung an der Oberschenkelrückseite. Posch werde damit mindestens einen Monat ausfallen.