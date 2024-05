51 Erfolge in Serie - kann die Austria den SKN St. Pölten stoppen?

Acht Meistertitel in Folge, 51 Cupspiele ungeschlagen. Diese Zahlen drücken die Überlegenheit der St. Pöltnerinnen aus und können der Konkurrenz durchaus Angst einflößen. Im Cupfinale bekommen es die Niederösterreicherinnen am Donnerstag in Wiener Neustadt mit Austria Wien zu tun (14.00/live ORF 1). Alles andere als der zehnte Cup-Erfolg für St. Pölten wäre eine große Überraschung. Zumal es für die Veilchen das erste Endspiel überhaupt ist.

Und dennoch sind die Verfolgerinnen näher dran an St. Pölten als je zuvor. Auch wenn Kapitänin Jennifer Klein meint: „Wir sind es gewohnt, verfolgt zu werden.“ Trainerin Liese Brancao attestiert nicht nur der Austria klare Fortschritte in den vergangenen zwei, drei Jahren, sondern auch anderen Klubs wie Sturm, Vienna oder Vorderland. Die Saisonduelle zwischen der Austria und den Meisterinnen aus Niederösterreich fielen allesamt knapp oder unentschieden aus.

Keine Spur mehr von Kantersiegen oder gar zweistelligen Erfolgen und Rekordvorsprüngen. "Die Gegnerinnen sind athletischer geworden, auch stabiler in den Leistungen und daher auch in den Ergebnissen." Auch wenn die Wienerinnen sich tabellarisch mit Rang fünf im Niemandsland befinden, wie Trainer Stefan Kenesei zugibt, so sei doch in nur einem Spiel viel mehr möglich.