Franco Fodas Überlegungen vor dem Dänemark-Match

Österreich testet wieder einmal in der Fremde, auch ein guter Probegalopp für das letzte Gruppenspiel in der Nations League im November in Belfast gegen Nordirland. Sollte davor ein Heimsieg gegen Bosnien-Herzegowina gelingen, wäre es sogar ein echtes Finale um den Gruppensieg. „Daher ist dieser Auswärtstest gut und schon wichtig in Hinblick auf Nordirland“, meint auch Wimmer. „Und das wird ohnehin schwer genug.“

So auch das heutige Spiel, weil „ Dänemark kein einfacher Gegner ist. Aber wir wollen nachlegen nach dem Sieg gegen Nordirland“, so der Verteidiger. Wie auch die Österreicher, so müssen die Dänen einige wichtige Spieler vorgeben, was die Aufgabe gegen den Zehnten der Weltrangliste nicht minder erscheinen lässt. Denn Dänemark hat eine imposante Bilanz vorzuweisen, hat von den letzten 22 Länderspielen lediglich zwei verloren.

Teamchef Franco Foda hat sich einiges überlegt, wird die Startformation an einigen Positionen verändern, verriet aber nicht, wie heftig die Rotation ausfallen wird. Dafür wollte er seine Mannschaft nicht alphabetisch abwerten, wehrt sich gegen den landläufigen Ausdruck einer „B-Elf“. Dass einige prominente Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic oder Julian Baumgartlinger nicht zur Verfügung stehen, ist für den Coach kein großes Thema. „Wir haben viele Ausfälle, aber trotzdem genügend Qualität, um zu bestehen. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten.“ Denn: „Alle, die hier sind, haben ihre Berechtigung. Dieses Match hat die gleiche Wertigkeit wie ein Nations-League-Spiel. Dänemark ist ein starker Gegner, doch wir wollen gut performen.“

In punkto Kapitän hielt sich der Teamchef wieder einmal bedeckt. „An meiner Einstellung hat sich nichts geändert. Ich werde es demjenigen Spieler am Spieltag mitteilen“, sagte Foda.