Dänemark-Test: Sichtungsspiel für Wackelkandidaten

Die Situation von Aleksandar Dragovic in der österreichischen Nationalmannschaft hat sich gewandelt. Unter Teamchef Marcel Koller war der Wiener jahrelang nicht aus der Stammformation wegzudenken, seit dem Amtsantritt von Franco Foda befindet sich der Innenverteidiger aber nicht mehr in der Rolle des Abwehrchefs. In diese Position rückte in den vergangenen Monaten Sebastian Prödl, wie auch Nebenmann Martin Hinteregger zuletzt zugegeben hat: „Der Basti gibt bei uns die Kommandos.“

Dragovic hingegen stand in den drei Länderspielen seit dem 0:3 gegen Brasilien nicht mehr in der Anfangself – warum, weiß der Leverkusen-Profi selbst nicht so genau. „Ich will immer spielen, das ist mein Anspruch. Ich kann nur das Beste im Training geben, am Ende des Tages entscheidet der Trainer“, sagte der 27-Jährige am Tag vor dem Abflug nach Dänemark, wo am Dienstag in Herning ein Testspiel absolviert wird.