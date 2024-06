3:0 gegen Luxemburg: Frankreich schießt sich für das ÖFB-Team warm

Im vorletzten Test vor dem EM-Auftaktmatch gegen Österreich (17. Juni in Düsseldorf) fuhr Titelfavorit Frankreich einen ungefährdeten Sieg ein. Luxemburg war beim 3:0-Erfolg nicht mehr als ein Sparringpartner für das Starensemble rund um Kapitän Kylian Mbappé. Für die Tore zeichneten Randal Kolo Muani (43.), Jonathan Clauss (70.) und Mbappé (85.) verantwortlich.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps verhalf N'Golo Kante, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, zu einem Comeback. Am Sonntag treffen die Franzosen noch in Bordeaux auf Kanada.