Europa League: Hoffenheim verabschiedete sich mit einem Erfolg

Hoffenheim gewann zwar zum Abschluss 4:3 bei Anderlecht, die nötige Schützenhilfe in den übrigen Partien blieb aber aus. Mit zwei Siegen aus acht Spielen beendete das Team von Christian Ilzer die Tabelle an der 27. Stelle.

Hoffenheim war stark ersatzgeschwächt in Brüssel angetreten, so fehlten u.a. der nach einer Erkrankung noch nicht fitte Alexander Prass. Florian Grillitsch wurde wie gehabt nicht berücksichtigt. Florian Micheler war demnach der einzige österreichische Beitrag auf dem Spielfeld, der 19-jährige Tiroler wurde in der 77. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Robin Hranac (41.), Tom Bischof (54.), David Mokwa (59.) und Adam Hlozek (65.) trafen für die Ilzer-Elf. Die Hoffenheimer können sich nun ganz auf den Abstiegskampf im Liga-Alltag konzentrieren. Am Sonntag steht bei Meister Bayer Leverkusen die nächste große Herausforderung an.