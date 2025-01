Hat sich das neue Format der Champions League bewährt?

Unerwartete Ergebnisse hat es einige gegeben, schon im Play-off stehen die nächsten Kracher an. Spiel, Spaß, Spannung und weitere Überraschungen sind in der K.-o.-Phase garantiert. Vielleicht sogar öfter als in jedem siebenten Ei.

CONTRA

Florian Plavec, Sport

Elfmeter in Mailand!“ – „Tor in Birmingham!“ – „Tor in Salzburg!“ – „Tor in Lille!“ – „Tor in Stuttgart!“ – „Tor in Birmingham!“ – „Tor in München!“– So verliefen am Mittwoch die ersten sieben Minuten der Sky-Konferenz (Sturm-Fans benötigten ein zusätzliches Abo von Canal+). 18 Spiele zeitgleich, 396 Spieler, 18 Schiedsrichter-Teams.

Zu viel ist zu viel. Selbst die Generation Tiktok könnte mit der Flut an Informationen überfordert sein. Überfordert sind aber auch die Aktiven auf dem Rasen. Seit Jahren klagen Experten von Jürgen Klopp abwärts über die zunehmende Belastung im Profifußball. Eine aufgeblasene WM mit 48 Teams, eine Klub-WM und jetzt noch eine Champions League mit bis zu vier Spielen mehr (inklusive Play-off) als zuletzt. Längst ist erwiesen, dass diese Menge an Spielen auf höchstem Niveau die Zahl der Verletzungen erhöht.

Und dann ist da ja noch das Argument mit der „Spannung bis zur letzten Runde“. Aber ...

1.) ... gab es Spannung bis zur letzten Runde im herkömmlichen System mit den Vierergruppen auch immer wieder.

2.) Ja, eh. Worum ging es noch für Liverpool oder Barcelona, für Sturm oder Salzburg? Richtig. Nicht einmal mehr um die silberne Ananas.

Seit 150 Jahren werden Regeln und Formate des Fußballs nur behutsam verändert. Dass der Fußball zur beliebtesten Sportart der Welt wurde, hat er auch seiner Tradition zu verdanken. Tradition hat auch das Erfolgsprodukt Überraschungsei.