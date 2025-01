Champions League nach der Ligaphase: So geht es jetzt weiter

Sturm Graz und Salzburg sind in der Liga der Champions League gescheitert. 24 Teams hoffen noch auf den Titel. So ist der Modus.

Erstmals wurde die Champions League in dieser Saison in einer einzigen Liga mit 36 Teams ausgetragen. Am Mittwochabend wurden in 18 zeitgleich ausgetragenen Partien die Endplatzierungen ausgespielt. Für die österreichischen Vertreter Sturm Graz und Salzburg war das Ausscheiden schon vor dem letzten Spieltag klar. 8 Teams haben es direkt in das Achtelfinale geschafft. 16 spielen im Play-off, 12 sind ausgeschieden.

Fix im Achtelfinale stehen folgende Vereine FC Liverpool FC Barcelona FC Arsenal Inter Mailand Atletico Madrid Bayer Leverkusen OSC Lille Aston Villa

Die Play-off-Teams 16 Teams spielen mit Hin- und Rückspiel 8 weitere Tickets für das Achtelfinale aus. Die gesetzten Mannschaften (Platzierung 9 bis 16) haben im Rückspiel Heimrecht. 9. Atalanta Bergamo

10. Borussia Dortmund

11. Real Madrid

12. Bayern München

13. AC Milan

14. PSV Eindhoven

15. Paris Saint-Germain

16. Benfica Lissabon

17. AS Monaco

18. Stade Brest

19. Feyenoord Rotterdam

20. Juventus Turin

21. Celtic Glasgow

22. Manchester City

23. Sporting CP

24. Club Brügge

Die Ausgeschiedenen Für 12 Teams hat es nicht gereicht. Es gibt heuer keinen Umstieg in die Europa League. 25. Dinamo Zagreb

26. VfB Stuttgart

27. Shakhtar Donetsk

28. FC Bologna

29. RS Belgrad

30. Sturm Graz

31. Sparta Prag

32. RB Leipzig

33. Girona

34. Salzburg

35. Slovan Bratislava

36. Young Boys Bern Der weitere Fahrplan bis zum Finale Die Play-offs der Champions League werden am Freitag (31. Jänner) ausgelost (ab 11.30 live auf Sky). Die Mannschaften, die in der Ligaphase die Ränge 9 bis 16 belegt haben, treffen auf die Teams auf den Plätzen 17 bis 24. Die Hinspiele der Play-offs finden am 11. und 12. Februar statt, die Rückspiele steigen am 18. und 19. Februar.

Die K.o.-Phase In der K.o.-Phase ab dem Achtelfinale (4./5. sowie 11./12. März) spielen die Teams wie gewohnt in Hin- und Rückspiel gegeneinander. Für die Auslosung werden dabei Pärchen von Teams gebildet, die in der Abschlusstabelle direkt aufeinanderfolgen. Dadurch ergibt sich unter anderem die Konstellation, dass Manchester City entweder auf Real Madrid oder den FC Bayern trifft. Einschränkungen gibt es keine, Teams aus dem selben Verband können aufeinandertreffen. Ebenso ist es möglich, dass Mannschaften gegeneinander spielen, die schon in der Ligaphase aufeinandergetroffen sind. Nach der Auslosung des Achtelfinales ist der Weg ins Finale auf Grundlage der Turniertabelle vorgegeben. Gelost wird nur noch, welches Team zuerst Heimrecht hat. Das Finale Das Finale wird am 31. Mai 2025 (Samstag) in der Allianz Arena in München um 21 Uhr angepfiffen.