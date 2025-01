Salzburg für die Champions League "nicht gut genug"

„Wir haben gezeigt, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, dieses Niveau zu spielen. Man dürfe jetzt aber nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es auf nationaler Ebene leichter wird. „Das ist Blödsinn. Das sind trotzdem Mannschaften mit sehr hoher Qualität. Wir müssen mehr Bereitschaft zeigen in beide Richtungen, sonst werden wir auch in der Liga und im Pokal nicht erfolgreich sein.“

In Cup und Liga sind die Neuzugänge Karim Onisiwo und Maximiliano Caufriez genauso spielberechtigt wie Abwehr-Youngster Joane Gadou - zur Freude von Letsch: „Da kommen noch ein paar Alternativen dazu.“ Dafür stehen Liverpool-Leihgabe Stefan Bajcetic und Kamil Piatkowski vor dem Abgang. Neue Spieler werde man bis Transferschluss am 6. Februar nur noch dazu holen, wenn diese mit hoher Sicherheit sofort weiterhelfen.

In der Einser-Frage hat wohl Alexander Schlager die etwas besseren Karten, obwohl auch er nicht restlos überzeugen konnte. Immerhin fabrizierte er keinen Kapital-Bock wie sein Konkurrent Janis Blaswich in Madrid. Die Entscheidung über seine Nummer eins will Letsch am Samstag treffen.