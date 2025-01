Auch sonst konnten die Steirer überglücklich sein und nach dem 0:5 in Bergamo vor allem erleichtert. „Dieser Sieg tut sehr gut nach dem Spiel in Bergamo, er war auch wichtig für unsere Fans“, sagt Goalie Kjell Scherpen, der die "Null" festhielt. Auch Stefan Hierländer war happy: „Auch wenn wir ein bisschen Glück hatten, haben wir uns das verdient.“ Oder wie Präsident Christian Jauk sagt: "Ein Sieg und Zuschauerrekord. Was will man mehr?"