EURO 2020 live: So steht es bei Dänemark gegen Belgien

Dänemark steht ein emotionaler Abend bevor. Fünf Tage nach dem Zusammenbruch ihres besten Spielers Christian Eriksen tritt die dänische Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen Belgien am Donnerstag (18.00 Uhr/live ORF 1) zum ersten Mal wieder am Ort dieses Dramas an. Mit dieser Mannschaft fühlt nach all den Szenen der Verzweiflung, des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung am vergangenen Samstag ein ganzes Land mit.