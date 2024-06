Wie man am besten zu einem historischen Fußball-Trikot kommt

Retro-Chic

Allesamt sind es jedoch lizenzlose „Retro-Replikas“ – also Nachbildungen und damit Fälschungen – und haben mit den kratzigen Original-Baumwoll-Dressen früherer Tage nur das Äußere gemein. Wer den Retro-Chic hingegen gefühlsecht auf der Brust spüren will, muss zum jahrzehntealten Original greifen. Und braucht dafür ein dickeres Geldbörserl sowie gute Kondition bei der Suche. Im Dickicht der unterschiedlichen Dressen-Designs findet man ab den 1980er-Jahren zwar fast alles, aber nicht immer seinen Wunschjahrgang und muss auch altersbedingte Abnützungen in Kauf nehmen.