EM-Schiedsrichter: Zwei Rumänen, ein Slowene, kein Österreicher

Konrad Plautz war bei der Heim-Europameisterschaft 2008 der bisher letzte Schiedsrichter aus Österreich bei einem Großereignis. Auch in diesem Jahr wird kein Unparteiischer des ÖFB dabei sein, wenn am 11. Juni in Rom die EM angepfiffen wird.

Am Mittwoch gab die UEFA die 18 Unparteiischen für das Turnier bekannt. Mit dabei sind schon lange Jahre bekannte Gesichter wie der Deutsche Felix Brych, der Türke Cüneyt Cakir oder der Niederländer Björn Kuipers. Spanien stellt zwei Referees, ebenso wie England und eher überraschend Rumänien. Dazu werden auch Referees aus Slowenien, Schweden oder Israel pfeifen.