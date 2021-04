Ein No-Go? Schiri fragte Haaland nach Autogramm

"Schiedsrichter sind auch Menschen"

Der englische Fußball-Experte Rob Harris postete das besagte Kurzvideo auf seinem Twitter-Profil. "Ein Schiedsrichterassistent sollte einen Spieler nicht im Spielertunnel nach einem Autogramm fragen, wie das bei Haaland der Fall war. Die UEFA würde das nicht gerne sehen wollen", schrieb der für die Nachrichtenagentur AP tätige Harris.

Seine Meinung teilen allerdings nicht all seine Follower. Ganz im Gegensatz. "Schiedsrichter sind auch Menschen. Es passierte nach dem Match, also was ist dabei, wenn er sich ein Autogramm holt?", fragte ein User und erntete dafür eine Menge Likes.

Dennoch: Unter Schiedsrichtern selbst gilt die Aktion des Rumänen als ein No-Go.