Aufregung um Haaland-Autogramm: Schiedsrichter wurde suspendiert

Kyros Vassaras, Präsident der rumänischen Schiedsrichter-Kommission, habe Sovre wegen der Vorfalls mit Haaland vorübergehend suspendiert. Sovre hatte zuvor sein ungewöhnliches Ansinnen damit gerechtfertigt, dass es für einen guten Zweck geschehen sei. Er sammle seit langem systematisch Autogramme von verschiedenen Sportlern, die danach zugunsten eines rumänischen Vereins zur Unterstützung von Autisten verkauft würden.

UEFA-Schelte

Sovre hatte am Dienstagabend nach dem Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Fußball-Champions League bei Manchester City (1:2) beim Gang in die Kabine um ein Autogramm gebeten, wie beim englischen TV-Anbieter BT Sport zu sehen war. Die UEFA hatte Sovres Verhalten intern verurteilt. In einem Schreiben an die Schiedsrichter-Teams bezeichnete es der Verband als inakzeptabel und unwürdig, sich Autogramme von Spielern zu holen.