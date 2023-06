Fußball-EM-Qualifikation: So stellt Rangnick gegen Belgien auf

Mit Heimsiegen gegen Aserbaidschan (4:1) und gegen Estland (2:1) ist die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im März in die EM-Qualifikation gestartet. Nach den zwei Pflichtaufgaben wartet heute Abend in Brüssel der erste große Härtetest. Gegner Belgien ist der Favorit in Gruppe A und überzeugte zuletzt unter Neo-Teamchef Domenico Tedesco.