Jubel nach Frankreichs Schützenfest: "14 Stück sind nicht schlecht"

Der 14:0-Erfolg von Frankreichs Fußballstars am Samstag gegen Gibraltar hat für einige Bestmarken gesorgt. Nie zuvor gelangen einer europäischen Nationalmannschaft in einer Qualifikation für eine EM oder WM 14 Treffer. Das Team um Superstar Kylian Mbappé löste damit die DFB-Elf ab, die im September 2006 in der EM-Qualifikation mit 13:0 in San Marino gewann.