Bitterer Dämpfer für Deutschland vor dem Länderspiel in Wien

Unmittelbar vor dem Testspiel gegen Österreich in Wien (Dienstag, 20.45 Uhr) hat EM-Gastgeber Deutschland am Samstag eine 2:3-Heimniederlage gegen die Türkei kassiert. Im Berliner Olympiastadion fühlte sich die Partie für die DFB-Elf nicht nur akustisch wie ein Auswärtsspiel an, der Offensivgeist von Trainer Julian Nagelsmann wurde zudem auch noch bestraft. Es war ein bitterer Stimmungsdämpfer sieben Monate vor Start der Endrunde.