Albanien und Dänemark buchten das EM-Ticket, Italien darf noch hoffen, Polen ist out

Österreich feiert 2016 eine Premiere mit der ersten Teilnahme an einer EM-Endrunde. In Frankreich war aber die erstmalige Teilnahme von Albanien die noch größere Sensation. Für beide Teams war in der Vorrunde Schluss. Im Gegensatz zu Österreich ließ Albanien die nächste EM aus, um aber 2024 wieder dabei zu sein. Dazu reichte gestern ein 1:1 in der Republik Moldau. Ein Star der Mannschaft ist der Trainer, seit Beginn des Jahres ist der Brasilianer Sylvinho Teamchef.