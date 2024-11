Österreicherinnen wollen in Polen den Grundstein für die EURO setzen

Weil es auf dem direkten Weg in der EM-Qualifikation nicht geklappt hat, hat die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann nun im Play-off gegen Polen in Hin- und Rückspiel die Chance, das Ticket für die Schweiz 2025 zu lösen.

Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft will sich nach den Turnieren 2017 und 2022 zum dritten Mal für eine Europameisterschaft qualifizieren.

Heute in Gdansk geht es für die ÖFB-Auswahl um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag in der Wiener Generali Arena. Alles andere als die neuerliche EM-Teilnahme wäre eine Enttäuschung.