Österreich vs. Türkei: Da kann doch nix schiefgehen

Österreichs Spieler wohnen nicht auf dem Mond und im Teamhotel gibt es KURIER-Recherchen zufolge auch schon WLAN. Sie konsumieren Medien nicht nur nach dem Spiel, wenn sie wissen wollen, wie ihre Leistung bewertet wurde. Sie spüren den Hype um ihre Leistungen und wissen, was von ihnen erwartet wird. Das war schon vor dem Sieg gegen Polen so, als Christoph Baumgartner im Nachgang erzählt hat, dass sein bewährtes Mittagsschlaferl vor lauter Anspannung viel kürzer ausgefallen ist, als sonst.

Diese mentale Komponente könnte durchaus der Grund dafür gewesen sein, dass Österreichs Team in besagtem Spiel zwischendurch ordentlich ins Wanken geraten ist. Wie gut, dass diese Situation gemeistert wurde und die Österreicher um diese wichtige Erfahrung reicher sind. Sie können sich selbst ohnehin am besten einschätzen und werden in diesem Achtelfinale weder an Nervosität scheitern, noch an Leichtsinn.

Dazu kommt: Im Land des Gegners gibt es nicht neun, sondern 90 Millionen Teamchefs. Wie werden die Türken damit wohl umgehen?