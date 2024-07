Die großen Halbfinalisten der EURO: Ein österreichisches Schicksal droht

Frankreich

Der Weltmeister von 2018 steht im Halbfinale ohne ein Tor aus dem Spiel in diesem Turnier erzielt zu haben. Irgendwie auch eine große Leistung. Will Frankreich das Finale von Berlin erreichen, sollte man endlich die hohe individuelle Qualität ausspielen und in Schwung kommen. Superstar Kylian Mbappe setzte sich auf dem Platz bisher viel zu selten entscheidend in Szene, dafür ließ er abseits des Feldes mit klaren Worten gegen rechtsradikale Politik aufhorchen.

Nun muss er den Konter von Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) parieren. "Die Franzosen haben es satt, belehrt und beraten zu werden, wie sie wählen sollen“, meinte die Politikerin. Ein Zweikampf, den die Franzosen aktuell gar nicht gebrauchen können.