„Ich habe bei Charitys oft das Gefühl gehabt, dass das nur gemacht wird, damit man gut dasteht. Das wollte ich auf keinen Fall“, betonte der 24-Jährige, der in Kakule eine Schule finanziert.

Kakule im Osten Ugandas . Auch hier wird während der EM in Deutschland mit dem österreichischen Nationalteam mitgefiebert. Christoph Baumgartner hat lange mit sich gerungen, ob er sein karitatives Engagement in Ostafrika überhaupt öffentlich machen soll.

Am Ende sprach seine Breiten- und Vorbildwirkung dafür, mit dem Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen. 2022 hat Baumgartner die Einrichtung gegründet, sie richtet sich primär an junge Frauen. Ein Bekannter, der von einer Weltreise zurückgekehrt war, hatte den Kontakt hergestellt.

Frauen soll geholfen werden

„Die Idee war, sich nicht nur darum zu kümmern, dass es Essen und Trinken gibt“, erklärte Österreichs Offensivstar. Wegen fehlender Verhütungsmittel würden Frauen in der Region sehr schnell viele Kinder bekommen und dann oftmals auch von den Männern im Stich gelassen. „Es geht uns darum, den Frauen eine Möglichkeit zu bieten, eine Ausbildung zu bekommen. Ich glaube, das ist das, was ihnen am meisten fehlt: Dass sie selbst für sich und ihre Kinder sorgen können.“