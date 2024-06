Bloß nicht Deutschland: EM-Minimalisten aus England wollen ausweichen

Dennoch geht es für Teamchef Gareth Southgate im abschließenden Gruppe-C-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Köln gegen Slowenien um viel. Zum einen, weil man endlich auf dem Platz begeistern will, zum anderen, weil sich Harry Kane und Co. aus eigener Kraft Platz eins sichern möchte. Dafür braucht es gegen Slowenien einen Sieg.