Wieder ein neues Modell: Mbappe dürfte seine Maske gefunden haben

Kylian Mbappé hat vor einer möglichen Rückkehr in die Startelf von Titelmitfavorit Frankreich bei der Fußball-EM weitere neue Masken wegen seines Nasenbeinbruchs ausprobiert. Wie französischen Medien am Montag übereinstimmend berichteten, wechselte der 25 Jahre alte Superstar der Équipe Tricolore beim Training am Vortag auch noch den Gesichtsschutz.

Laut der Sporttageszeitung „L'Équipe“ soll die neue maßgeschneiderte Maske besser gepasst und Mbappé weniger beeinträchtigt haben. Als der Kapitän erstmals mit einer solchen Maske aus Carbon trainiert hatte - diese war in den französischen Nationalfarben -, hatte er sie immer wieder neu gerichtet.

Mbappe lässt sich nach der EM operieren

Zum Einsatz kam Mbappé mit seiner gebrochenen Nase bisher noch nicht. Er hatte sich die Verletzung in den Schlussminuten beim 1:0 der Franzosen in deren erstem EM-Spiel gegen Österreich am Montag vergangener Woche zugezogen. Eine Operation soll erst später erfolgen. Beim 0:0 der Franzosen am vergangenen Freitag gegen die Niederlande saß Mbappé die gesamte Spielzeit auf der Bank.