Kein gutes Omen: Der Spanier Gil Manzano pfeift Österreichs Auftakt

Der Schiedsrichter für das EM-Auftaktspiel am Montagabend (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) gegen Frankreich ist für Österreichs Fußball-Nationalteam kein gutes Omen. Die Partie in Düsseldorf wird der Spanier Jesus Gil Manzano leiten, gab die UEFA am Samstag bekannt. Der 40-Jährige war bei der einzigen ÖFB-Niederlage in den vergangenen 16 Länderspielen der Spielleiter - beim 2:3 in der EM-Qualifikation im Oktober in Wien gegen Belgien.