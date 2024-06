Fußball-Sensation 1992: Was wurde aus den dänischen Europameistern

Neben dem Triumph der Griechen im Jahr 2004 war dies wohl die größte Sensation im Kalender der Europameisterschaften : 1992 siegte ein Team, das gar nicht mitspielen sollte. Als vor ziemlich genau 32 Jahren im Endspiel die Deutschen 2:0 besiegt wurden, stand Dänemark kopf. Zur Erinnerung: Die Jugoslawen weilten bereits im Veranstalterland Schweden, ehe der Ausschluss des zerfallenden Staates folgte. Zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel erfuhren die Dänen, dass sie einspringen durften. Vor dem Achtelfinalspiel am Samstag zwischen Deutschland und Dänemark (21 Uhr) gingen wir der Sache nach, was die Final-Helden von 1992 heute machen.

Peter Schmeichel (Tor): Der mittlerweile 60-Jährige dachte sich nach der Karriere: „The show must go on“ und machte eine TV-Karriere. Zunächst stand noch der Ball im Mittelpunkt, bald schon wurde Schmeichel Showmaster anderer Formate. Man muss nicht unbedingt schmeicheln, wenn man sagt: Das ist die beste Torhüter-Familie der Geschichte. Sohn Kasper folgte in seine Handstapfen und kam ebenso auf mehr als 100 Länderspiele.