Selber Friseur wie Alaba? ÖFB-Star Sabitzer überrascht bei EM-Aus mit Flechtfrisur

Für Gesprächsstoff sorgte am Dienstagabend unter anderem Mittelfeldprofi Marcel Sabitzer mit seiner neuen Frisur: Der 30-Jährige hatte sich kurz vor dem Achtefinale eng gebundene Zöpfchen - so genannte "Cornrows" - flechten lassen. Beim Spiel gegen die Niederlande in der Woche zuvor war der Dortmund-Legionär noch mit seinem Markenzeichen, dem zusammengebundenen Man-Bun, aufgelaufen.