Warum bei der Fußball-EM so viele die gleiche Frisur haben

Als die deutsche Nationalelf zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft auflief, stellten sich sofort nostalgische Gefühle ein. Nicht nur das eingespielte Trio Neuer/Kroos/Müller, vor allem die Frisuren auf dem Platz kamen vielen Zusehern altbekannt vor: Auffallend viele Spieler (Kroos, Wirtz, Andrich, Füllkrug) trugen die Haare seitlich und im Nacken abrasiert und den verbleibenden Rest (man könnte sagen: das zentrale Mittelfeld) akkurat in Form gebracht. „Fade Cut“ – wegen des nahtlosen Verlaufs („fade“ heißt „verblassen“) zum Deckhaar – nennt sich der Haarstil, der bei dieser Endrunde ein überraschendes Revival erfährt.

Denn: „Eigentlich ist dieser Schnitt schon passé und man trägt das Haar seit der vergangenen Saison nicht mehr so abgeschoren“, wundert sich Hannes Steinmetz, Geschäftsführer von Steinmetz-Bundy Privatsalon. Der Experte vermutet, dass der seitliche Kahlschlag für die Athleten in der Sommerhitze einfach angenehm zu tragen ist. „Schließlich muss die Frisur der Spieler bei der Europameisterschaft ja das gesamte Turnier über halten und gut aussehen – und das können je nach Erfolg der Teams bis zu fünf Wochen sein.“

Über kurz oder lang

So pragmatisch wie die Deutschen denken freilich nicht alle Profis. Wout Faes (Belgien) steht zu seiner lockigen „Gnackmattn“, auch Luka Modrić (Kroatien) und Marcel Sabitzer (Österreich) sind ihren Langhaarfrisuren seit Jahren treu. Steinmetz ortet aber noch einen zweiten großen Trend, der nichts mit der Länge zu tun hat. „Coloration! Und zwar so, dass es nicht sofort auffällt, dass das Haar gefärbt ist.“ Was man wiederum von Nico Williams (Spanien) und Andrei Ratiu (Rumänien) nicht behaupten kann. Letzterer beschäftige mit seinen blauen Haaren das Netz und warf die Frage auf, ob er eine Wette verloren hätte.