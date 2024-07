Spanien-Teamchef vor EM-Halbfinale: "Ich würde für sie sterben"

In Spanien ist man wieder so richtig stolz auf die Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Verantwortlich dafür ist für viele in erster Linie der Teamchef: Luis de la Fuente. Der 63-Jährige, den vor der EM außerhalb des Landes nur Experten ein Begriff war, hat der „Selección“ nicht nur ein neues sportliches Gesicht verpasst. Die Spanier spielen seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren vertikaler in Richtung Tor. Doch De la Fuente dürfte es auch geschafft haben, einen echten Teamgeist zu entfachen.