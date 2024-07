England-Star trifft auf Schiedsrichter: Ein Duell mit Explosionsgefahr

Vor dem zweiten Halbfinale zwischen England und der Niederlande am Mittwoch (21 Uhr/live Servus TV) steht nicht das sportliche Duell im Vordergrund, sondern jenes zwischen Englands Jude Bellingham und Schiedsrichter Felix Zwayer. Die beiden haben nämlich eine brisante Vorgeschichte.

Noch im Trikot von Borussia Dortmund hatte Bellingham im Dezember 2021 nach dem Spiel gegen Bayern München den deutschen Referee scharf kritisiert und ihm indirekt Bestechlichkeit vorgeworfen. „Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, sagte Bellingham nach der 2:3-Niederlage, bei der Zwayer mehrere Fehler unterlaufen waren.