EM-Mitfavorit England enttäuscht: Kritik an Teamchef Southgate

Abseits des Spielfeldes dürfte es vermehrt rund gegangen sein als auf dem Platz, die Polizei in London hat 30 Menschen festgenommen. Beinahe die Hälfte der Festnahmen sei wegen Verstößen gegen die öffentliche Ordnung erfolgt, teilte Scotland Yard am Samstag mit. In vier Fällen waren Angriffe auf Polizisten der Grund. Auch Trunkenheit und Drogenmissbrauch spielten dabei eine Rolle.

Das britische Duell von England und Schottland hat dem deutschen Sender ZDF immerhin die Tageshöchstquote beschert, 8,28 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet. Der Marktanteil lag nach ZDF-Angaben demnach bei 34 Prozent.