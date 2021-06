Keine Tore im Klassiker: Schottland erkämpft Punkt gegen England

England hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bei der paneuropäischen EM verpasst. Die "Three Lions" kamen am Freitag im Prestigeduell mit Nachbar Schottland im Londoner Wembley Stadion über ein torloses Remis nicht hinaus und liegen damit vor der abschließenden Runde in der Gruppe D nur auf Rang zwei. Die ebenfalls bei vier Zählern haltenden Tschechen sind wegen des besseren Torverhältnisses voran, am Dienstag kommt es in London zum "Finale" um den Pool-Sieg.