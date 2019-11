Eine schwere Verletzung schockt die Premier League

Son sah für sein Foul in der 79. Minute die Rote Karte. Der Südkoreaner war nach dem unglücklichen Zusammenprall völlig niedergeschlagen und in Tränen aufgelöst. „Es war nicht sein Fehler“, meinte Tottenhams Mittelfeldspieler Dele Alli, der sein Team in der 63. Minute in Führung gebracht hatte. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit rettete Cenk Tosun den Gastgebern mit einem Kopfball noch das späte Remis.