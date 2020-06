Ein CAS-Urteil macht die Verwirrung perfekt

Mittwoch Mittag ist Salzburg in die litauische Hauptstadt Vilnius geflogen. Ob das nach dem 5:0-Hinspielerfolg sportlich wertlose Europa-League-Play-off-Spiel gegen Schalgiris (20.30 Uhr/live ORFeins) aber überhaupt stattfindet, war zu diesem Zeitpunkt alles andere als fix. Denn unter Umständen sind sowohl die Salzburger als auch der litauische Meister in der Gruppenphase dabei.

Denn der Internationale Sportgerichtshof ( CAS) bestätigte am Mittwoch die Mitte Juli von der UEFA verhängte zweijährige Europacup-Sperre von Fenerbahçe Istanbul wegen der Beteiligung an einem Manipulationsskandal in der türkischen Liga aus der Saison 2010/'11.

Der türkische Vizemeister hatte nach einer Dringlichkeitsbeschwerde beim CAS trotz der Sperre an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen dürfen. In dieser wurde zunächst Salzburg ausgeschaltet, im Play-off waren die Türken dann gegen Arsenal chancenlos.

Als Champions-League-Play-off-Teilnehmer wäre Fenerbahçe eigentlich ein Startplatz in der Europa- League-Gruppenphase zugestanden, doch der ist nun frei. Und wer diesen bekommt, ist momentan noch völlig offen. Die UEFA-Dringlichkeitskommission wird sich mit dieser Frage nämlich erst am Donnerstag Nachmittag beschäftigen.

Es ist nun durchaus möglich, dass Salzburg als geschädigter Verein den Gruppenplatz von Fenerbahçe erhält. Dann wäre auch Gegner Schalgiris in der Europa League, und das Rückspiel am Donnerstag müsste nicht ausgetragen werden. Dann wäre die AUA-Chartermaschine mit rund 100 Personen an Bord am Mittwoch umsonst quer durch Europa geflogen.