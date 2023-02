Fußball: Drei Wochen Pause für Dortmund-Stürmer Adeyemi

Borussia Dortmund muss für mindestens drei Wochen auf seinen zuletzt besten Angreifer Karim Adeyemi verzichten. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, hat sich der 21-Jährige beim 4:1-Erfolg über Hertha BSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird der Ex-Salzburger dem Tabellenzweiten in den Schlüsselpartien wie dem Spitzenspiel am 3. März gegen Leipzig und auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 7. März bei Chelsea fehlen.