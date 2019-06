Fußball: Die Nations League ist immer noch nicht zu Ende

Österreich wurde in einer Gruppe der Liga B hinter Bosnien und Herzegowina und vor Nordirland Zweiter. Damit die ÖFB-Auswahl eine zweite Chance auf ein EURO-Ticket bekommt, sollte es in der regulären EM-Qualifikation nicht klappen, müsste sich also der Gruppensieger direkt für die EURO 2020 qualifizieren. Die Hoffnungen der Bosnier haben aber am Pfingstsamstag mit einem 0:2 in Finnland einen kräftigen Dämpfer erhalten.