Der ÖFB plant im Hintergrund die EURO 2020

Noch ist freilich gar nicht sicher, ob Österreich an der EURO 2020, die über den ganzen Kontinent verteilt gespielt wird, teilnimmt. Dennoch muss der ÖFB im Hintergrund den positiven Fall durchspielen und planen, weil sonst die Zeit fürs Organisatorische fehlen würde.

Man überlegt, ob das Trainingscamp grundsätzlich daheim in Österreich aufgeschlagen werden soll. Vieles spricht von der Logik her dafür, nur für die einzelnen Gruppenspiele an die Spielorte zu reisen - ausgenommen, man würde zwei Spiele in Folge beispielsweise in Baku absolvieren.