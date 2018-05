Die Meilensteine des Salzburger Erfolgslaufes

Salzburg kann Topteams mehr als fordern!

Zehn Mal hat sich Salzburg seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in der Champions-League-Qualifikation versucht, ebenso oft ist man gescheitert. Dieses Europa-League-Frühjahr gibt aber Hoffnung, dass Salzburg auch in der Königsklasse mithalten kann. Denn auf Gegner wie Dortmund, Lazio oder Marseille könnte auch in der Champions League getroffen werden. Mit diesem Team war Salzburg zumindest in der aktuellen Besetzung auf Augenhöhe.

Die Salzburger sind auch im Europacup heimstark!

Der Meister beendete die Europacup-Saison ohne eine Heimniederlage. Die Bilanz in der Red-Bull-Arena ist herausragend: ein Sieg und ein Remis in der Champions-League-Qualifikation (4:1-Tore), sechs Siege und zwei Remis in der Europa League (12:3-Tore).

Der Ausbildungsverein reüssiert auch international!

Der Erfolg gibt Salzburg recht. Mit dem Konzept, junge Talente aus der ganzen Welt zu verpflichten, weiter zu entwickeln und diese dann um viel Geld zu verkaufen, ist der Klub auch im Europacup konkurrenzfähig. „Wir wollen ausbilden, aber wir wollen auch erfolgreich sein. Das ist uns diese Saison auch in Europa sehr gut gelungen“, sagt Trainer Marco Rose. Der Durchmarsch bis ins Europa-League-Semifinale war auch Werbung für das eigene Konzept: „Wir haben gezeigt, dass wir ein Verein sind, wo es sich lohnt als Spieler hinzugehen, um den nächsten Schritt zu machen.“