Last-Minute-Tor für Leverkusen, Debüt von Kalajdzic

Bayer Leverkusen sicherte die Tabellenführung mit einem Sieg in der Nachspielzeit ab. Der argentinische Mittelfeldspieler Exequiel Palacios erzielte in der 94. Minute das 1:0 in Augsburg. Nach 17 Runden hält das Team von Xabi Alonso bei 14 Siegen und drei Remis. Leverkusen wird damit auch die Hinrunden-Meisterschaft vor Verfolger Bayern München abschließen, derzeit liegt man vier Punkte voran, die Münchner haben aber noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

Florian Kainz spielte bis zur 60. Minute für den 1. FC Köln, die Partie gegen Heidenheim endete 1:1. Köln bleibt auf einem Abstiegsplatz.