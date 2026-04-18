Erste Trainerin in der Bundesliga: Wenn Vorbildwirkung auf Hass trifft

Wenn höchste Not am Mann ist, dann müssen oft die Frauen her, um die verfahrene Situation zu retten. Das kennen wir hierzulande aus der Politik (Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein), das erlebt Österreich gerade beim ORF (Generaldirektorin Ingrid Thurnher), und neuerdings passiert das auch in der Männerwelt des Fußballs. Union Berlin schenkt als erster Klub aus Europas Topligen einer Trainerin das Vertrauen: Marie-Louise Eta soll die Eisernen aus Berlin in den letzten fünf Runden vor dem Abstieg bewahren, im Heimspiel gegen Wolfsburg sitzt die 34-Jährige am Samstag das erste Mal auf der Bank.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / FILIP SINGER Marie-Louise Eta betreut Bundesligist Union Berlin bis zum Saisonende

Großes Echo Die Bestellung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin auf Zeit hat ein enormes Echo ausgelöst, und zwar weit über die Outlinien hinaus. Zur Antrittspressekonferenz reisten Medienvertreter aus halb Europa nach Berlin.

Starkes Signal Der Weltverband FIFA stellte sich bei Eta mit einer Grußbotschaft ein. „Die Ernennung zur weiblichen Cheftrainerin in einer Spitzenposition bei den Männern bringt unser Spiel insgesamt nach vorne und sendet ein starkes Signal an viele andere Mädchen und Frauen in der ganzen Welt“, schrieb Jill Ellis, der Chief Football Officer der FIFA.

Zugleich sah sich Marie-Louise Eta in den ersten Tagen im Amt auch unverzüglich mit den negativen Seiten ihrer neuen Bekanntheit konfrontiert. Seit ihrer Bestellung übertrafen sich auf Social Media verbale Treter nur so mit sexistischen und hasserfüllten Äußerungen.

Asoziale Medien Ihr Klub Union Berlin trat den Anfeindungen vehement gegenüber und reagierte mit eindeutigen Botschaften auf sexistische Postings. Den herablassenden Beitrag „Der Bundesliga-Trainer, der gegen sie verliert, hat für immer sein Gesicht verloren. Es gibt, glaube ich, kaum etwas Peinlicheres“ kommentierte der Verein mit den Worten: „Aber genau das bist du, ein Sexist.“ Ein User, der postete, dass Spieler eine Frau, die von Fußball und Taktik spricht, nicht wirklich ernstnehmen würden, bekam zu lesen: „Bei aller Liebe, aber das ist Sexismus.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/FILIP SINGER Die 34-jährige Deutsche ist bei Union Berlin auch die Vorgesetzte von ÖFB-Teamspieler Leopold Querfeld (li.)

Dickes Fell Marie-Louise Eta nimmt die Hasskommentare scheinbar gelassen hin, sie kennt die Denke mancher Macho-Fußballfans, vor allem aber weiß sie, welche Abgründe sich in den asozialen Medien auftun. „Grundsätzlich beschäftigt mich das nicht, weil ich finde, dass das eigentlich viel, viel mehr aussagt über diejenigen, die das ins Netz stellen, als über diejenige, über die da was losgelassen wird“, erklärte Marie-Louise Eta.

Wichtiges Vorbild Auch wenn ihre Amtszeit nur fünf Partien dauern wird – Eta übernimmt im Sommer das Frauenteam von Union –, sieht sie sich als Vorreiterin und als Role Model für die immer größer werdende Trainerinnen-Riege. „Ich weiß, dass das eine gesellschaftliche Wirkung und Bedeutung hat“, betont Eta. „Es ist schön, wenn sich dadurch vielleicht Wege und Türen öffnen, Inspiration dadurch geschaffen wird, dass junge Mädchen sehen, was alles möglich ist.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖSV/Wieser Gitti Köck ist seit 2021 Cheftrainerin der österreichischen Snowboarder

Einzige Cheftrainerin Es sagt viel über die männerdominierte Sportwelt aus, dass diese Trainerbestellung im Jahr 2026 so hohe Wellen schlägt.