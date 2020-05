Deutsche Bundesliga plant laut Bericht Saisonstart im September

Die Fußball-Bundesliga-Saison 2020/21 in Deutschland soll nach Informationen der Bild am Sonntag im September beginnen. Geplant ist noch der 21. August, allerdings wird derzeit für Ende August über eine Art Finalturnier in der Champions League spekuliert. Zu dem Zeitpunkt sollen alle nationalen Ligen pausieren.

Die UEFA hatte mit Blick auf die Champions League mitgeteilt, dass eine Reihe von Optionen geprüft würden und eine Entscheidung bisher nicht gefallen sei. Diese könnte es bei einer für den 17. Juni geplanten Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees geben.