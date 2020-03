Die Champions League 2020/'21 könnte verkürzt werden

Englische Pläne

Ähnliche Sorgen hat man auch in England, wo nun offenbar ein neuer Plan aufgetaucht ist, der die Fortsetzung der Premier League trotz der Pandemie ermöglichen könnte. Wie die Zeitung Independent am Montag berichtete, sollen die 92 ausständigen Partien allesamt als Geisterspiele in ausgewählten Stadien in London und im Raum Birmingham ausgetragen werden.

Dafür müssten sämtliche für den Spielbetrieb nötige Personen, also etwa Kicker, Betreuer, Schiedsrichter und auch Mitarbeiter von TV-Stationen, in eigens reservierten Hotels wochenlang in Quarantäne. Regelmäßige Tests stünden an der Tagesordnung. Von den Hotels würden alle Beteiligten in die jeweiligen Stadien und danach sofort wieder zurück ins Quartier gebracht werden.